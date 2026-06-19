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Турция депортировала обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина

Ведомости

Россиянин, находившийся в международном розыске по делу о мошенничестве на 262 млн руб., депортирован из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «РИА Новости»

По ее словам, передача состоялась в международном аэропорту «Внуково», где представители турецких правоохранительных органов передали его российским полицейским.

Разыскиваемый был задержан в июне. Благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Турции согласована передача обвиняемого российской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

Следствие полагает, что в 2018-2019 гг. он с сообщниками завладел недвижимостью и похитил у одного из потерпевших 34 млн руб. Общий ущерб от преступления, по словам Волк, превысил 262 млн руб.

18 июня Кипр выдал россиянина, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 2,6 млрд руб. 11 апреля экс-сотрудника РЖД экстрадировали из Аргентины по обвинению в мошенничестве с командировочными документами.

20 марта соосновательницу финансовой пирамиды Finiko депортировали из Турции. Жертвами аферы стали более 7700 человек, общий ущерб от противоправной деятельности превысил 1 млрд руб.

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