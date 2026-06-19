Американские F-35B впервые отработали посадку у северо-западных границ России
Американские истребители пятого поколения F-35B впервые выполнили посадку на автомобильной дороге в Финляндии вблизи северо-западных границ России. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine. Маневр был отработан в ходе учений Ramstein Flag 2026.
По данным издания, Корпус морской пехоты США задействовал F-35B для операций с участка шоссе в районе Терво. Учения стали частью отработки концепции рассредоточенных боевых действий, которая предполагает использование временных площадок на дорогах вместо крупных авиабаз. Особенностью F-35B является возможность выполнять укороченный взлет и вертикальную посадку, что позволяет эксплуатировать самолет с неподготовленных площадок и автомобильных дорог.
Military Watch связывает повышенное внимание НАТО к подобным сценариям с усилением военной активности России после вступления Финляндии в альянс в 2023 г. Издание отмечает, что Москва разворачивает вблизи своих границ ударные средства, включая оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», способные поражать аэродромы и места сосредоточения авиации.
Как пишет журнал, ранее на дорожной сети Финляндии уже проводились учения с участием истребителей F-35A ВВС Норвегии и F-35B ВВС Италии. При этом американский F-35B остается самой дорогой серийно выпускаемой боевой авиационной платформой в мире стоимостью около $130 млн за самолет. Несмотря на преимущества при эксплуатации вне аэродромов, эксперты неоднократно указывали на высокую стоимость обслуживания и значительные эксплуатационные ограничения этой модификации истребителя.
8 июня истребители миссии НАТО сбили беспилотник над Латвией. По данным ведомства, инцидент произошел в регионе Латгале. В связи с угрозой в воздушном пространстве страны были подняты истребители НАТО, после чего беспилотник был уничтожен.