Американские F-35B впервые отработали посадку у северо-западных границ России

Как пишет журнал, ранее на дорожной сети Финляндии уже проводились учения с участием истребителей F-35A ВВС Норвегии и F-35B ВВС Италии. При этом американский F-35B остается самой дорогой серийно выпускаемой боевой авиационной платформой в мире стоимостью около $130 млн за самолет. Несмотря на преимущества при эксплуатации вне аэродромов, эксперты неоднократно указывали на высокую стоимость обслуживания и значительные эксплуатационные ограничения этой модификации истребителя.