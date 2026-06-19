Оппозиция потребовала у КС аннулировать результаты выборов в Армении

По его словам, партия в обращении к суду привела ряд фактов, которые свидетельствуют об использовании властями ресурсов не только против политических сил, но и против избирателей. В пример он привел давление, оказанное в ходе избирательной кампании на участие граждан в мероприятиях «Крыльев единства».