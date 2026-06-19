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Главная / Политика /

Оппозиция потребовала у КС аннулировать результаты выборов в Армении

Ведомости

Партия «Крылья единства» обратилась в Конституционный суд Армении, чтобы итоги парламентских выборов в республике признали недействительными. Об этом сообщил представитель партии Липарит Дрмеян, передает агентство «Sputnik Армения».

«Мы убеждены, что нарушения как в день голосования, так и в ходе всей предвыборной кампании в совокупности повлияли на свободное волеизъявление граждан. Кроме того, не был обеспечен принцип равенства участников избирательного процесса», – сказал Дрмеян.

По его словам, партия в обращении к суду привела ряд фактов, которые свидетельствуют об использовании властями ресурсов не только против политических сил, но и против избирателей. В пример он привел давление, оказанное в ходе избирательной кампании на участие граждан в мероприятиях «Крыльев единства».

19 июня стало известно, что блок «Сильная Армения» также добивается аннулирования выборов в национальное собрание Армении через Конституционный суд. Заявление в инстанцию уже было подано представителем блока Арамом Вардеваняном.

Выборы в Армении прошли 7 июня, победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Итоговая явка составила почти 59%. 14 июня ЦИК Армении подтвердил, что партия Пашиняна победила на выборах.

При этом после оглашения результатов оппозиция заявила о нарушениях на выборах и потребовала аннулирования результатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что выборы сопровождались нарушениями демократических процедур и проходили в условиях давления на политическую оппозицию.

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