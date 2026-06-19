«Сильная Армения» требует в суде аннулировать результаты парламентских выборов
Блок «Сильная Армения» добивается аннулирования выборов в национальное собрание (парламент) Армении через Конституционный суд, сообщила представитель политического объединения Марианна Каграманян в Facebook
«Основываясь на массовых и организованных властями нарушениях избирательного процесса, блок требует аннулировать решение ЦИК от 14 июня 2026 г. «О результатах выборов в Национальное собрание 7 июня 2026 г.», признать результаты выборов недействительными и назначить второй тур голосования», – написала она.
Заявление в суд подал представитель блока Арам Вардеванян 19 июня.
Выборы в Армении прошли 7 июня, победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Итоговая явка составила почти 59%. 14 июня ЦИК Армении подтвердил, что партия Пашиняна победила на выборах.
Оппозиция заявила о нарушениях на выборах и потребовала аннулирования результатов. В России также заявляли, что выборы сопровождались нарушениями демократических процедур и проходили в условиях давления на политическую оппозицию.