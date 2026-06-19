Постпред РФ: атаковавший автобус с детьми украинский БПЛА был начинен шрапнелью

Автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля был атакован 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Транспортное средство следовало в Геленджик на отдых. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, ранения различной степени тяжести получили восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.