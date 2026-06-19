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Постпред РФ: атаковавший автобус с детьми украинский БПЛА был начинен шрапнелью

Ведомости

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами. Об этом заявил постоянный представитель РФ при СНГ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

«Дрон, который атаковал гражданский автобус, был начинен поражающими элементами», – сказал он на встрече постпредов СНГ, где обсуждалась атака на автобус.

По его словам, конкретные лица, причастные к атаке, в настоящее время устанавливаются.

Дипломат призвал «громко и внятно» отреагировать на атаку украинского дрона.

Потерпевшим по делу об атаке ВСУ на автобус признан 41 человек

Общество

Автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля был атакован 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Транспортное средство следовало в Геленджик на отдых. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, ранения различной степени тяжести получили восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле квалифицировали атаку как террористический акт. Белорусская сторона также возбудила уголовное дело по факту инцидента.

19 июня в Минске началось внеочередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ по инициативе белорусской стороны. Постпреды намерены обсудить вопрос об акте терроризма, совершенном украинской стороной против мирных граждан Белоруссии.

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