Постпред РФ: атаковавший автобус с детьми украинский БПЛА был начинен шрапнелью
Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами. Об этом заявил постоянный представитель РФ при СНГ Александр Лукашевич, передает ТАСС.
«Дрон, который атаковал гражданский автобус, был начинен поражающими элементами», – сказал он на встрече постпредов СНГ, где обсуждалась атака на автобус.
По его словам, конкретные лица, причастные к атаке, в настоящее время устанавливаются.
Дипломат призвал «громко и внятно» отреагировать на атаку украинского дрона.
Автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля был атакован 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Транспортное средство следовало в Геленджик на отдых. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, ранения различной степени тяжести получили восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле квалифицировали атаку как террористический акт. Белорусская сторона также возбудила уголовное дело по факту инцидента.
19 июня в Минске началось внеочередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ по инициативе белорусской стороны. Постпреды намерены обсудить вопрос об акте терроризма, совершенном украинской стороной против мирных граждан Белоруссии.