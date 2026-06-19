Трамп: если бы РФ осталась в G8, украинского кризиса удалось бы избежать

Президент США уже говорил о том, что исключение России из G8 было серьезной ошибкой, год назад в ходе обращения к прессе на саммите G7 в Канаде. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, боевых действий сейчас бы не было, если бы Россия оставалась в группе.