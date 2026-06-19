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Трамп: если бы РФ осталась в G8, украинского кризиса удалось бы избежать

Ведомости

Россию нужно было оставить в G8, тогда бы удалось избежать кризиса на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Axios.

«G7 следовало бы быть G8. Им следовало бы сохранить G8», – сказал он.

Трамп напомнил, что экс-президент США Барак Обама и еще «один или два» лидера не хотели, чтобы Россия оставалась в группе.

Президент США уже говорил о том, что исключение России из G8 было серьезной ошибкой, год назад в ходе обращения к прессе на саммите G7 в Канаде. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, боевых действий сейчас бы не было, если бы Россия оставалась в группе.

27 ноября 2025 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи «Большой восьмерки», если вернется в состав объединения. При этом глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало. 4 декабря 2025 г. президент заявил, что Россия не собирается возвращаться в G8.

G7 является международным клубом развитых экономик мира. В объединение входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа носила название G8, поскольку в нее также входила Россия. РФ была исключена из объединения после присоединения Крыма.

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