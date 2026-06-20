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Ушаков: Москва находит «любопытные нюансы» в позиции Мадьяра по Украине

В Кремле также обратили внимание на изменение позиции Будапешта по вопросам внутри ЕС
Ведомости

Кремль увидел «любопытные нюансы» в позиции нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине. Об этом «РИА Новости» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что нынешняя позиция Будапешта заметно отличается от линии предшествующего руководства, хотя предметные переговоры между странами на этот счет пока не велись. В Кремле также обратили внимание на изменение позиции Будапешта по вопросам внутри ЕС.

Мадьяр добился удаления из итогового документа первого дня саммита Евросоюза положения об ускоренном принятии Украины в ЕС. Венгрия настаивает на общих правилах для всех кандидатов в ЕС, включая Украину. Мадьяр не раз подчеркивал, что его правительство выступает против ускоренного приема Киева.

В апреле премьер-министр Венгрии заявил, что поддерживает решение не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Виктора Орбана. Мадьяр также отметил готовность к прагматичному взаимодействию с Москвой.

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