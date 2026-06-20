Ушаков: Москва находит «любопытные нюансы» в позиции Мадьяра по Украине

Он подчеркнул, что нынешняя позиция Будапешта заметно отличается от линии предшествующего руководства, хотя предметные переговоры между странами на этот счет пока не велись. В Кремле также обратили внимание на изменение позиции Будапешта по вопросам внутри ЕС.