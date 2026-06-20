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Медведев: Россия не будет создавать концлагеря для европейцев

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ответ на сообщения о том, что армия Нидерландов проводит учения по развертыванию лагеря для российских военнопленных, Россия не будет действовать симметрично и создавать концентрационные лагеря для европейцев. При этом он отметил, что отказ от таких мер обусловлен не моральными соображениями, а практической ненужностью подобных объектов.

«Россия <...> концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», – написал зампред Совбеза.

Нидерланды в рамках учений планируют отработать размещение лагеря для российских военнопленных на случай гипотетического конфликта с Россией. Об этом сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Гааге. Сценарий предполагает возведение бараков и систем охраны в местах, удаленных от линии фронта. В апреле посольство уже обращало внимание на соглашение между Нидерландами и Украиной о совместном выпуске беспилотников. В дипмиссии тогда заявили, что это очередной шаг Гааги в сторону эскалации военного конфликта, которая может длиться бесконечно.

15 апреля министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус сообщил о выделении 248 млн евро на производство беспилотников для нужд Украины. Речь идет об ударных и разведывательных дронах.

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