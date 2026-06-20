Нидерланды в рамках учений планируют отработать размещение лагеря для российских военнопленных на случай гипотетического конфликта с Россией. Об этом сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Гааге. Сценарий предполагает возведение бараков и систем охраны в местах, удаленных от линии фронта. В апреле посольство уже обращало внимание на соглашение между Нидерландами и Украиной о совместном выпуске беспилотников. В дипмиссии тогда заявили, что это очередной шаг Гааги в сторону эскалации военного конфликта, которая может длиться бесконечно.