Жителя Подмосковья задержали за акции устрашения против российских военных

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о привлечении к уголовной ответственности более 20 фигурантов, причастных к подготовке покушений и угрозам в адрес руководства Роскомнадзора. 17 июня ТАСС сообщал о задержании сотрудниками ФСБ троих пособников украинских спецслужб в Тюменской области, Краснодарском крае и Республике Адыгее. Они занимались подготовкой террористических актов.