Жителя Подмосковья задержали за акции устрашения против российских военных
ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужбами жителя Подмосковья за акции устрашения троих военнослужащих. Об этом сообщает ведомство во «В контакте». Украинские спецслужбы провели вербовку под легендой работы в коллекторском агентстве.
Жителя Московской области вовлекли в преступную деятельность через мессенджер Telegram.
Против фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Федеральная служба безопасности РФ сообщила о привлечении к уголовной ответственности более 20 фигурантов, причастных к подготовке покушений и угрозам в адрес руководства Роскомнадзора. 17 июня ТАСС сообщал о задержании сотрудниками ФСБ троих пособников украинских спецслужб в Тюменской области, Краснодарском крае и Республике Адыгее. Они занимались подготовкой террористических актов.
16 июня была задержана гражданка России, которую подозревают в сборе информации для СБУ об объектах научной и образовательной инфраструктуры в ЛНР и Крыму.