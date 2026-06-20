ВС РФ в Красном Лимане за сутки захватили пять опорных пунктов ВСУ
В Красном Лимане ДНР российские военные за сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ и очистили 47 зданий. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, опорные пункты взяли под контроль подразделения 67-й мотострелковой дивизии. Они наступают в северо-западной части населенного пункта. На юге города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны.
Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке. 14 июня российские подразделения дошли до северо-западных окраин Красного Лимана в ДНР и установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города.
19 июня подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Юрковка в ДНР, 18 июня – населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике.