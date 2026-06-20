Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 740 украинских дронов

Российские силы за сутки захватили пять опорных пунктов ВСУ и очистили 47 зданий в Красном Лимане, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. По данным ведомства, опорные пункты взяли под контроль подразделения 67-й мотострелковой дивизии. Они наступают в северо-западной части населенного пункта.