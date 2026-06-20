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Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 740 украинских дронов

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 740 беспилотников ВСУ и 13 управляемых авиабомб за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уничтожены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Российские силы за сутки захватили пять опорных пунктов ВСУ и очистили 47 зданий в Красном Лимане, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. По данным ведомства, опорные пункты взяли под контроль подразделения 67-й мотострелковой дивизии. Они наступают в северо-западной части населенного пункта. 

За ночь 20 июня силы ПВО уничтожили 187 украинских беспилотников над регионами РФ. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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