Варшава потребовала места за столом переговоров с Россией по Украине

19 июня председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что ЕС не будет посредником в переговорах по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС должны будут участвовать в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине наряду с общеевропейскими институтами.