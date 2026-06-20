Варшава потребовала места за столом переговоров с Россией по Украине

Варшава потребовала места за столом переговоров с Россией по УкраинеПольша является соседом обеих стран, пояснил Сикорский
Польша хочет сесть за стол переговоров с Россией по завершению конфликта на Украине вместо Великобритании, Германии и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Мы являемся соседом как России, так и Украины, вы в Германии – нет», – пояснил он желание Варшавы.
Сикорский добавил, что жители юго-восточной Польши буквально слышат бомбардировки на западе Украины, Польша «находится на передовой», а 90% оружия, поставляемого Украине, проходит через Польшу. Он уточнил, что Варшава несет риски и именно поэтому требует места за столом переговоров.
Отвечая на вопрос о том, открыта ли Москва к дипломатии, Сикорский заявил, что задача европейской стороны – «изменить расчеты» президента РФ Владимира Путина. По его мнению, ЕС в связи с этим поступил верно, когда предоставил Киеву кредит ЕС в размере 90 млрд евро.
19 июня председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что ЕС не будет посредником в переговорах по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС должны будут участвовать в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине наряду с общеевропейскими институтами.