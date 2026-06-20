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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 57 украинских дронов над регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 57 украинских беспилотников с утра 20 июня. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 7:00 до 14:00 мск над Московским регионом, Татарстаном, Тюменской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, над Крымом и Пермским краем.

Ночью 20 июня над Россией уничтожили 187 украинских БПЛА. 18 июня над Россией было сбито почти 1000 украинских дронов. В ночь на 19 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотника.

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