Силы ПВО сбили 57 украинских дронов над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 57 украинских беспилотников с утра 20 июня. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дроны были сбиты в период с 7:00 до 14:00 мск над Московским регионом, Татарстаном, Тюменской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, над Крымом и Пермским краем.
Ночью 20 июня над Россией уничтожили 187 украинских БПЛА. 18 июня над Россией было сбито почти 1000 украинских дронов. В ночь на 19 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотника.