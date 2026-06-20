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Трамп заявил, что больше «не хочет дружить» с Мелони

Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении дружеских отношений с премьер-министром Италии Джорджи Мелони. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Как заявил американский лидер, на саммите G7 во Франции Мелони неоднократно просила сделать с ним совместное фото. «У нее плохие дела в Италии с уровнем популярности, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам Америки – стране, которая по-настоящему любит и защищает Италию, – когда речь шла о том, чтобы не допустить получения или разработки Ираном ядерного оружия», – уточнил Трамп.

«Теперь, когда США нанесли военное поражение Ирану, она снова хочет со мной дружить», – отметил политик. «Нет, спасибо!!!» – заключил он.

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Политика / Международные новости

В интервью La7 Трамп также подчеркнул, что ему жаль Мелони, добавив, что не обязан был разговаривать с ней.

Мелони назвала заявления Трампа о том, что она «умоляла» его сфотографироваться с ней на саммите G7, полностью сфабрикованными и призналась, что находится в шоке. В видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), она подчеркнула: «Италия и я никогда не умоляем».

1 мая Трамп допустил вывод американских войск из Италии и Испании. Италия, по его словам, «ничем не помогла», а Испания «ведет себя ужасно». 14 апреля Трамп уже критиковал Мелони в интервью Corriere della Sera, заявив о разочаровании позицией Рима по энергетике и международной безопасности. Трамп упрекнул Италию в том, что она отказывается воевать с Ираном, хотя зависит от поставок нефти.

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