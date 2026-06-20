Трамп заявил, что больше «не хочет дружить» с Мелони

Мелони назвала заявления Трампа о том, что она «умоляла» его сфотографироваться с ней на саммите G7, полностью сфабрикованными и призналась, что находится в шоке. В видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , она подчеркнула: «Италия и я никогда не умоляем».