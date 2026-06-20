Иранская делегация вылетела в Цюрих на переговоры с США

Переговоры могут пройти 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. В МИД Пакистана сообщали, что на встрече будут представители Соединенных Штатов и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара. 20 июня спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для проведения переговоров с Ираном.