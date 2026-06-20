Иранская делегация вылетела в Цюрих на переговоры с США
Иранцы направляются в Швейцарию для переговоров с представителями США. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
В состав делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард.
Делегация Ирана взяла название «Минаб 168» – в честь погибших учениц школы, атакованной США в начале войны.
Переговоры могут пройти 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. В МИД Пакистана сообщали, что на встрече будут представители Соединенных Штатов и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара. 20 июня спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для проведения переговоров с Ираном.