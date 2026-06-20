Мелони заявила, что дружба с Трампом не повышала ее популярность

20 июня Трамп рассказал, что на саммите G7 во Франции Мелони неоднократно просила сделать с ним совместное фото. По его словам, у Мелони «плохие дела в Италии с уровнем популярности, возможно потому, что она отказала Соединенным Штатам Америки» в конфликте с Ираном.