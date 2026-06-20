Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RGBITR776,7-0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мелони заявила, что дружба с Трампом не повышала ее популярность

Ведомости

Дружба с президентом США Дональдом Трампом не помогает повысить популярность политика, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Президент Трамп, эти постоянные и необоснованные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то дружба с вами мне, безусловно, не помогла», – написала она в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Мелони рекомендовала Трампу сосредоточиться на его собственной популярности.

20 июня Трамп рассказал, что на саммите G7 во Франции Мелони неоднократно просила сделать с ним совместное фото. По его словам, у Мелони «плохие дела в Италии с уровнем популярности, возможно потому, что она отказала Соединенным Штатам Америки» в конфликте с Ираном.

Вместе с тем, согласно майскому опросу, рейтинг одобрения Трампа на посту президента среди американцев снизился до 35%, обновив минимальный показатель. 

Читайте также:Мелони раскритиковала Трампа за высказывания в адрес папы римского
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её