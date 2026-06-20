Мелони заявила, что дружба с Трампом не повышала ее популярность
Дружба с президентом США Дональдом Трампом не помогает повысить популярность политика, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«Президент Трамп, эти постоянные и необоснованные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то дружба с вами мне, безусловно, не помогла», – написала она в Facebook
Мелони рекомендовала Трампу сосредоточиться на его собственной популярности.
20 июня Трамп рассказал, что на саммите G7 во Франции Мелони неоднократно просила сделать с ним совместное фото. По его словам, у Мелони «плохие дела в Италии с уровнем популярности, возможно потому, что она отказала Соединенным Штатам Америки» в конфликте с Ираном.
Вместе с тем, согласно майскому опросу, рейтинг одобрения Трампа на посту президента среди американцев снизился до 35%, обновив минимальный показатель.