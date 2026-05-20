Рейтинг одобрения Трампа в США упал до 35%
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 35%, обновив минимальный показатель. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos.
Согласно исследованию, деятельность Трампа на посту главы государства одобряют 35% респондентов. По сравнению с аналогичным опросом в начале месяца показатель снизился на один процентный пункт.
При этом уровень неодобрения Трампа среди сторонников Республиканской партии вырос до 21%. После вступления президента в должность в январе 2025 г. этот показатель составлял 5%. В то же время 79% республиканцев считают, что Трамп эффективно справляется со своей работой.
Опрос проводился с 15 по 18 мая в онлайн-формате. В исследовании приняли участие 1271 совершеннолетний житель США.
4 мая The Washington Post со ссылкой на совместное исследование с ABC News и Ipsos сообщала, что доля американцев, не одобряющих работу Трампа, достигла 62%. Издание отмечало, что показатель стал максимальным за оба президентских срока политика.
3 мая The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа столкнулась с серьезными последствиями конфликта вокруг Ирана. По оценке издания, ситуация оказалась затратной, вызвала неоднозначную реакцию общества и сопровождается отсутствием понятной стратегии завершения.