Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB12,17-1,06%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%RGBITR781,7-0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рейтинг одобрения Трампа в США упал до 35%

Ведомости

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 35%, обновив минимальный показатель. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos.

Согласно исследованию, деятельность Трампа на посту главы государства одобряют 35% респондентов. По сравнению с аналогичным опросом в начале месяца показатель снизился на один процентный пункт.

При этом уровень неодобрения Трампа среди сторонников Республиканской партии вырос до 21%. После вступления президента в должность в январе 2025 г. этот показатель составлял 5%. В то же время 79% республиканцев считают, что Трамп эффективно справляется со своей работой.

Кого Дональд Трамп видит своим преемником

Политика / Демократия

Опрос проводился с 15 по 18 мая в онлайн-формате. В исследовании приняли участие 1271 совершеннолетний житель США.

4 мая The Washington Post со ссылкой на совместное исследование с ABC News и Ipsos сообщала, что доля американцев, не одобряющих работу Трампа, достигла 62%. Издание отмечало, что показатель стал максимальным за оба президентских срока политика.

3 мая The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа столкнулась с серьезными последствиями конфликта вокруг Ирана. По оценке издания, ситуация оказалась затратной, вызвала неоднозначную реакцию общества и сопровождается отсутствием понятной стратегии завершения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте