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В Техасе Tesla с включенным автопилотом врезалась в дом и насмерть сбила женщину

Ведомости

Автомобиль Tesla, предположительно находившийся в режиме автономного вождения, врезался в жилой дом в Техасе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. В результате ДТП погибла женщина, находившаяся внутри здания.

В заявлении офиса шерифа округа Харрис сообщается, что водитель Майкл Батлер управлял транспортным средством Tesla Model 3 «с помощью автоматизированной системы помощи водителю». Внезапно автомобиль съехал с дороги и врезался в дом. Полиция и службы спасения прибыли на место и обнаружили внутри здания раненую женщину. На вертолете ее доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

Представители Tesla пока не давали комментариев. Местные власти призвали свидетелей, имеющих записи с видеорегистраторов или камер наблюдения, передать их следователям.

Первое в истории ДТП со смертельным исходом транспортного средства под управлением автопилота произошло в мае 2016 г. Тогда седан Tesla Model S въехал под полуприцеп грузовика, водитель электрокара погиб на месте. Как было установлено, автопилот не заметил белый бок полуприцепа на фоне ярко освещенного неба.

В апреле 2026 г. Tesla начала выпуск двухместных Cybercab без руля и педалей. Презентация Cybercab состоялась в 2024 г. Модель была представлена как роботакси. Выпуск Model S и Model X на заводе во Фримонте был прекращен в мае.

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