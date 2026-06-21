Медведев: экс-президенты Украины возвратом орденов признали себя нацистами
Бывшие президенты Украины, отказавшись от польского ордена Белого орла, признали себя нацистами. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
От польского ордена отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия,
«Возвратом своих орденов признали, что они реальные стопроцентные нацисты», – заявил Медведев.
Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» после лишения Зеленского ордена. Навроцкий еще в конце мая поддержал инициативу польского депутата о лишении Зеленского ордена Белого орла. 31 мая это требование Варшавы одобрили в Кремле.
11 июля 1943 г. отряды ОУН-УПА напали на 100 польских сел, жертвами украинских националистов стали, по разным данным, от 36 000 до 100 000 поляков.