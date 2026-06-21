Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» после лишения Зеленского ордена. Навроцкий еще в конце мая поддержал инициативу польского депутата о лишении Зеленского ордена Белого орла. 31 мая это требование Варшавы одобрили в Кремле.