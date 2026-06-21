Румыния подняла истребители НАТО из-за появления дронов у границы с Украиной
В ночь на 21 июня Румыния задействовала авиацию НАТО после обнаружения группы беспилотников вблизи границы с Украиной. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.
По данным ведомства, в уезде Тулча, расположенном на юго-востоке Румынии, были подняты в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon. Решение принято после фиксации активности беспилотных летательных аппаратов в приграничной зоне.
Уезд Тулча граничит с Одесской областью Украины, где граница проходит по реке Дунай. После начала конфликта на Украине этот регион регулярно попадает в зону повышенного внимания военных и гражданских служб безопасности из-за близости к украинской портовой инфраструктуре и маршрутам движения беспилотников.
7 июня президент Румынии Никушор Дан официально признал, что безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту города Констанца, принадлежал Украине. По словам лидера страны, дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море. Дан подчеркнул, что, несмотря на украинскую принадлежность дронов, ответственность за произошедшее он возлагает на Россию.
11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние три месяца в странах Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. По ее словам, Киев каждую неделю бомбит Евросоюз. Несмотря на подобные инциденты, отметила представитель МИДа, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений. «Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.