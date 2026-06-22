Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,611+0,87%CNY Бирж.00%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI116,9-0,5%RGBITR775,39-0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

LSM: в Латвии не прошло предложение убрать русские названия с дорожных знаков

Ведомости

Правительство Латвии пока не смогло добиться поддержки инициативы по замене дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на директора департамента дорожной инфраструктуры министерства транспорта страны Таливалдиса Вецтиранса.

По данным издания, на 318 дорожных указателях в стране по-прежнему присутствуют названия российских и белорусских городов, включая Москву и Витебск. Подготовленное властями предложение об их замене пока не получило одобрения.

Захарова заявила о завершении досудебной стадии спора с Прибалтикой

Политика / Международные отношения

LSM отмечает, что для демонтажа и замены уже установленных указателей требуется отдельное решение правительства. При этом в новых дорожных проектах указание на Москву уже не используется.

По оценке властей, полная замена таких дорожных знаков потребует выделения крупной суммы. Соответствующий доклад был направлен в правительство еще весной, однако решение по нему до сих пор не принято.

3 июня сообщалось, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил за прекращение экономических связей с Россией и Белоруссией. Он поручил министру иностранных дел Байбе Браже проработать возможные механизмы реализации этой инициативы совместно с Евросоюзом. При этом Кулбергс допустил, что ограничения могут не затронуть фармацевтическую отрасль. По его словам, предприятия этого сектора имеют важное значение для экономики страны и не могут быстро переориентироваться на другие рынки, хотя рассматривают такую возможность.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь