LSM: в Латвии не прошло предложение убрать русские названия с дорожных знаков
Правительство Латвии пока не смогло добиться поддержки инициативы по замене дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на директора департамента дорожной инфраструктуры министерства транспорта страны Таливалдиса Вецтиранса.
По данным издания, на 318 дорожных указателях в стране по-прежнему присутствуют названия российских и белорусских городов, включая Москву и Витебск. Подготовленное властями предложение об их замене пока не получило одобрения.
LSM отмечает, что для демонтажа и замены уже установленных указателей требуется отдельное решение правительства. При этом в новых дорожных проектах указание на Москву уже не используется.
По оценке властей, полная замена таких дорожных знаков потребует выделения крупной суммы. Соответствующий доклад был направлен в правительство еще весной, однако решение по нему до сих пор не принято.
3 июня сообщалось, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил за прекращение экономических связей с Россией и Белоруссией. Он поручил министру иностранных дел Байбе Браже проработать возможные механизмы реализации этой инициативы совместно с Евросоюзом. При этом Кулбергс допустил, что ограничения могут не затронуть фармацевтическую отрасль. По его словам, предприятия этого сектора имеют важное значение для экономики страны и не могут быстро переориентироваться на другие рынки, хотя рассматривают такую возможность.