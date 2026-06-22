LSM: в Латвии не прошло предложение убрать русские названия с дорожных знаков

3 июня сообщалось, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил за прекращение экономических связей с Россией и Белоруссией. Он поручил министру иностранных дел Байбе Браже проработать возможные механизмы реализации этой инициативы совместно с Евросоюзом. При этом Кулбергс допустил, что ограничения могут не затронуть фармацевтическую отрасль. По его словам, предприятия этого сектора имеют важное значение для экономики страны и не могут быстро переориентироваться на другие рынки, хотя рассматривают такую возможность.