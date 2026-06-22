В МИД РФ назвали возможные последствия задолженности Армении перед ОДКБ
Армения может столкнуться с ограничением своих прав в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае дальнейшего невыполнения финансовых обязательств перед организацией. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, ст. 25 устава организации предусматривает меры в случае невыполнения государством своих обязательств, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет. Речь идет о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения долга.
10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что страны - участницы организации договорились проработать вопрос о применении к Армении санкций из-за неуплаты членских взносов. Он добавил, что позиция Армении по уплате взносов ему известна со слов министра иностранных дел Арарата Мирзояна.
5 июня премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении страны заявил, что Армения не намерена возвращаться к полноценному участию в ОДКБ и в будущем может принять решение о выходе из объединения.