В МИД РФ назвали возможные последствия задолженности Армении перед ОДКБ

По словам дипломата, ст. 25 устава организации предусматривает меры в случае невыполнения государством своих обязательств, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет. Речь идет о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения долга.