Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR90,42-7,83%CNY Бирж.10,897+0,83%IMOEX2 320,97-4,11%RTSI995,6-4,11%RGBI115,99-1,28%RGBITR769,5-1,15%
Главная / Политика /

В МИД РФ назвали возможные последствия задолженности Армении перед ОДКБ

Ведомости

Армения может столкнуться с ограничением своих прав в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае дальнейшего невыполнения финансовых обязательств перед организацией. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, ст. 25 устава организации предусматривает меры в случае невыполнения государством своих обязательств, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет. Речь идет о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения долга.

10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что страны - участницы организации договорились проработать вопрос о применении к Армении санкций из-за неуплаты членских взносов. Он добавил, что позиция Армении по уплате взносов ему известна со слов министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

5 июня премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении страны заявил, что Армения не намерена возвращаться к полноценному участию в ОДКБ и в будущем может принять решение о выходе из объединения.

Читайте также:Эксперты оценили перспективы исключения Армении из ОДКБ
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь