Украина заключила контракт с Германией на 600 ракет-перехватчиков для Patriot
Украина подписала с Германией соглашение о закупке 600 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу ТСН.
По его словам, Германия приступила к выпуску ракет после получения соответствующих лицензий от США. Украинский президент отметил, что поставка боеприпасов потребует значительного времени из-за особенностей производственного цикла.
16 июня Зеленский по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 заявил, что Вашингтон готов обеспечить поддержку в вопросе увеличения количества ракет ПВО и давления на Россию.
10 июня газета The Telegraph писала, что Британия совместно с партнерами по ЕС намерена помочь Киеву в разработке собственной системы ПВО. Ее цель – снизить зависимость Украины от американских комплексов Patriot. Необходимость в такой альтернативе вызвана дефицитом ракет-перехватчиков Pac-3. Их поставки сократились из-за войны США с Ираном. Ожидается, что в этом году будет произведено лишь около 750 таких ракет. По данным газеты, Киев намерен использовать собственную оборонную промышленность для производства ракет-перехватчиков. Их планируется оснастить радиолокационными системами слежения и наведения, разработанными европейскими компаниями.
В апреле 2026 г. Зеленский заявил, что из-за войны США с Ираном у Киева возник «критический» дефицит ракет для Patriot – он хуже, чем когда-либо.