Украина заключила контракт с Германией на 600 ракет-перехватчиков для Patriot

10 июня газета The Telegraph писала, что Британия совместно с партнерами по ЕС намерена помочь Киеву в разработке собственной системы ПВО. Ее цель – снизить зависимость Украины от американских комплексов Patriot. Необходимость в такой альтернативе вызвана дефицитом ракет-перехватчиков Pac-3. Их поставки сократились из-за войны США с Ираном. Ожидается, что в этом году будет произведено лишь около 750 таких ракет. По данным газеты, Киев намерен использовать собственную оборонную промышленность для производства ракет-перехватчиков. Их планируется оснастить радиолокационными системами слежения и наведения, разработанными европейскими компаниями.