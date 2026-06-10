Британия пообещала Украине помощь в создании альтернативы ЗРК Patriot
Британия совместно с партнерами по ЕС намерена помочь Киеву в разработке собственной системы ПВО. Ее цель – снизить зависимость Украины от американских комплексов Patriot, пишет газета The Telegraph.
Необходимость в такой альтернативе вызвана дефицитом ракет-перехватчиков Pac-3. Их поставки сократились из-за войны США с Ираном. Ожидается, что в этом году будет произведено лишь около 750 таких ракет.
По данным газеты, Киев намерен использовать собственную оборонную промышленность для производства ракет-перехватчиков. Их планируется оснастить радиолокационными системами слежения и наведения, разработанными европейскими компаниями. «Украина будет производить противоракеты, и мы уже их тестируем», – приводит издание слова источника, знакомого с планами коалиции.
В проекте, который неофициально называют попыткой создать «европейский Patriot», координирующую роль играет НАТО. Создаваемая система должна быть дешевле американского аналога и пригодна для массового производства.
В апреле 2026 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны США с Ираном у Киева возник «критический» дефицит ракет для Patriot – он хуже, чем когда-либо. В мае несколько стран ЕС отказались передать Украине ракеты для Patriot, опасаясь ослабить собственную оборону. В марте Великобритания выделила дополнительные $130 млн на укрепление ПВО Украины, включив в пакет 1200 ракет, а в мае пообещала ускорить поставки систем противовоздушной обороны.