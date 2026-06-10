Британия пообещала Украине помощь в создании альтернативы ЗРК Patriot

В апреле 2026 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны США с Ираном у Киева возник «критический» дефицит ракет для Patriot – он хуже, чем когда-либо. В мае несколько стран ЕС отказались передать Украине ракеты для Patriot, опасаясь ослабить собственную оборону. В марте Великобритания выделила дополнительные $130 млн на укрепление ПВО Украины, включив в пакет 1200 ракет, а в мае пообещала ускорить поставки систем противовоздушной обороны.