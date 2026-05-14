Великобритания ускорит поставки Украине систем ПВО

По данным британского минобороны, большая часть БПЛА будет произведена на территории королевства компаниями Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Страна уже начала поставки Киеву в апреле. Помимо дронов, в 2026 г. планируется направить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов.