Великобритания ускорит поставки Украине систем ПВО
Великобритания ускорит поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и средств противодействия дронам для нужд ВСУ. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили в соцсети X.
По словам министра, он распорядился «максимально ускорить» отправку вооружений.
В апреле стало известно, что Соединенное Королевство направит Украине 120 000 беспилотников дальнего радиуса действия, а также разведывательных, логистических и морских дронов в течение 2026 г.
По данным британского минобороны, большая часть БПЛА будет произведена на территории королевства компаниями Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Страна уже начала поставки Киеву в апреле. Помимо дронов, в 2026 г. планируется направить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов.
25 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания заключает новые военные соглашения с Украиной, чтобы дестабилизировать Европу.