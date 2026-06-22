Силы ПВО сбили более 140 украинских беспилотников за 13 часов

22 июня в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах Железнодорожного района после атаки ВСУ на предприятие – пострадали люди, повреждены здания. В тот же день в селе 1-е Выгорное Курской области в результате удара дрона погибла 67-летняя женщина.