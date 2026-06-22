Силы ПВО сбили более 140 украинских беспилотников за 13 часов
Силы противовоздушной обороны за 13 часов перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
По данным военного ведомства, БПЛА были сбиты в период с 07:00 до 20:00 мск 22 июня. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Всего за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 управляемых авиационных бомб.