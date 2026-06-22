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Силы ПВО сбили более 140 украинских беспилотников за 13 часов

Ведомости

Силы противовоздушной обороны за 13 часов перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

По данным военного ведомства, БПЛА были сбиты в период с 07:00 до 20:00 мск 22 июня. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

22 июня в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах Железнодорожного района после атаки ВСУ на предприятие – пострадали люди, повреждены здания. В тот же день в селе 1-е Выгорное Курской области в результате удара дрона погибла 67-летняя женщина.

Всего за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 управляемых авиационных бомб.

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