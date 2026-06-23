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Глава МИД Финляндии заявила о прогрессе ЕС в подготовке к диалогу с Россией

Ведомости

Евросоюз существенно продвинулся в согласовании целей и плана действий на случай возобновления контактов с Москвой, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телерадиовещателю Yle.

«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе», – сказала глава финского внешнеполитического ведомства, комментируя дискуссии в ЕС о возможных переговорах с Россией.

На прошлой неделе глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости прямого контакта с Москвой, чтобы ЕС мог напрямую доносить свои сигналы и слышать позицию российской стороны. Это заявление спровоцировало дебаты среди европейских лидеров о том, кто и когда должен представлять союз в случае возобновления диалога.

22 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины. В тот же день замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г. 20 июня в Евросоюзе разгорелся спор из-за того, что Кошта связался с Кремлем без согласования с лидерами стран ЕС.

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