На прошлой неделе глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости прямого контакта с Москвой, чтобы ЕС мог напрямую доносить свои сигналы и слышать позицию российской стороны. Это заявление спровоцировало дебаты среди европейских лидеров о том, кто и когда должен представлять союз в случае возобновления диалога.



22 июня глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на Москву и дальнейшую поддержку Украины. В тот же день замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г. 20 июня в Евросоюзе разгорелся спор из-за того, что Кошта связался с Кремлем без согласования с лидерами стран ЕС.