Захарова назвала отказ Politico в публикации статьи Лаврова актом цензуры

Чаще других на сайте выходили статьи от Эстонии, Украины, Греции, Литвы, Великобритании. «То есть на центральную часть Евросоюза своим мнением делились те, кто в ЕС без году неделя, никогда в нем не состояли вообще или из него вообще вышли», – добавила она.