Захарова назвала отказ Politico в публикации статьи Лаврова актом цензуры
Издание Politico Europe отказало министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в публикации статьи о ситуации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла то «вопиющим актом цензуры».
«Статья находилась в редакции более суток и была возвращена с припиской – «публиковать не будем», – написала она.
Захарова усмотрела в отказе проявление «крайней» цензуры и, по ее мнению, пример «оруэлловских диктаторских практик». Она обратила внимание, что за последние пять лет в рубрике «Мнение» в Politico Europe опубликовали авторские колонки 70 действующих глав государств, правительств и министров из более чем 30 стран.
Чаще других на сайте выходили статьи от Эстонии, Украины, Греции, Литвы, Великобритании. «То есть на центральную часть Евросоюза своим мнением делились те, кто в ЕС без году неделя, никогда в нем не состояли вообще или из него вообще вышли», – добавила она.
Статья Лаврова в результате была опубликована в российском журнале «Международная жизнь» 19 июня. В материале министр предупредил, что война между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. По его мнению, Европа тянет время для подготовки к конфликту с Россией.