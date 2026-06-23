В США задержали двух человек за подготовку атаки дронов на Белый дом
Американские силовики задержали еще двоих подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на Белый дом в день рождения президента США Дональда Трампа, сообщили в минюсте США.
Задержанные – Уильям Фолкнер и Джордан Ринкер. Им грозит пожизненное лишение свободы. Таким образом, общее число задержанных выросло до семи.
16 июня в ФБР заявили, что раскрыли план удара беспилотниками во время боя UFC перед Белым домом. Заговор предусматривал два этапа. Первый этап – нанесение ударов по зданиям рядом с местом проведения мероприятия, организация массовой эвакуации и направление толпы к заранее подготовленной группе снайперов. Второй этап предполагал штурм ворот Белого дома.
Министерство внутренней безопасности сообщило, что организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Он, как утверждают в ведомстве, указывал исполнителям шаги, которые они должны совершить, а также говорил, что им нужно быть «настолько смертоносными, насколько это возможно».