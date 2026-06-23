Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI988,24-0,18%RGBI115,43-0,42%CNY Бирж.11,022+0,3%IMOEX2 314,05-0,18%RGBITR766,14-0,38%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США задержали двух человек за подготовку атаки дронов на Белый дом

Ведомости

Американские силовики задержали еще двоих подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на Белый дом в день рождения президента США Дональда Трампа, сообщили в минюсте США.

Задержанные – Уильям Фолкнер и Джордан Ринкер. Им грозит пожизненное лишение свободы. Таким образом, общее число задержанных выросло до семи.

16 июня в ФБР заявили, что раскрыли план удара беспилотниками во время боя UFC перед Белым домом. Заговор предусматривал два этапа. Первый этап – нанесение ударов по зданиям рядом с местом проведения мероприятия, организация массовой эвакуации и направление толпы к заранее подготовленной группе снайперов. Второй этап предполагал штурм ворот Белого дома.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Он, как утверждают в ведомстве, указывал исполнителям шаги, которые они должны совершить, а также говорил, что им нужно быть «настолько смертоносными, насколько это возможно».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь