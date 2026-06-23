В США задержали двух человек за подготовку атаки дронов на Белый дом

Министерство внутренней безопасности сообщило, что организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики Авраам Эрмосильо Альварес. Он, как утверждают в ведомстве, указывал исполнителям шаги, которые они должны совершить, а также говорил, что им нужно быть «настолько смертоносными, насколько это возможно».