ЛДПР предложила отменить НДФЛ для россиян с доходом до 50 000 рублей

9 июня Минтруд обсудил с бизнесом проект поправок в Трудовой кодекс об уточнении критериев трудовых отношений. С 1 июня семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на новую ежегодную выплату, которая фактически позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ. В I квартале 2026 г. ФНС собрала 52,4 млрд руб. с «налога на богатых» – на 38% больше, чем годом ранее.