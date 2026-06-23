ЛДПР предложила отменить НДФЛ для россиян с доходом до 50 000 рублей
Отменить налог на доходы физических лиц для граждан с ежемесячным доходом ниже 50 000 руб. предлагает ЛДПР. Соответствующая инициатива содержится в предвыборной программе партии «100 дней преобразования России», рассказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Отменим НДФЛ для доходов ниже 50 000 руб., как сделано в Китае, Канаде, США и других странах. Для работников обрабатывающей промышленности, врачей и учителей отменим НДФЛ для доходов ниже 100 000 руб.», – сказал Слуцкий.
По его мнению, такая мера позволит повысить престиж социально значимых профессий и станет стимулом для привлечения кадров в ключевые отрасли экономики.
9 июня Минтруд обсудил с бизнесом проект поправок в Трудовой кодекс об уточнении критериев трудовых отношений. С 1 июня семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на новую ежегодную выплату, которая фактически позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ. В I квартале 2026 г. ФНС собрала 52,4 млрд руб. с «налога на богатых» – на 38% больше, чем годом ранее.