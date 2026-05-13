ФНС собрала более 52 млрд рублей с «налога на богатых»

Пятиступенчатая шкала НДФЛ начала действовать в России с 2025 г. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. она составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны – более высокий НДФЛ заплатят около 2,5 млн человек.