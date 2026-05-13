ФНС собрала более 52 млрд рублей с «налога на богатых»
В I квартале 2026 г. федеральный бюджет получили 52,4 млрд руб. с «налога на богатых». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Показатель повысился на 38% относительно аналогичного периода прошлого года.
Как пояснили в Минфине РФ, показатель этих поступлений подтверждает ожидания, заложенные в финансовом плане. По заявлению ведомства, это связано с увеличением доходов граждан, в частности, по банковским депозитам.
Росли и поступления по ставке 13% НДФЛ. Эксперт совета ТПП РФ по финрынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов считает, что одна из основных причин роста поступлений по ставке более 13% – повышение зарплат.
Пятиступенчатая шкала НДФЛ начала действовать в России с 2025 г. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. она составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны – более высокий НДФЛ заплатят около 2,5 млн человек.
В октябре 2025 г. первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова говорила, что шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России менять не планируется.