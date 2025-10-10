Минфин России не планирует менять шкалу НДФЛ
Шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России менять не планируется. Об этом заявила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Госдумы по экономической политике.
«Здесь у нас дополнительного изменения не предусматривается. Считаем, что оно просто избыточно», – подчеркнула Окладникова (цитата по ТАСС).
С 2025 г. в России вступила в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ. При сумме заработанного от 2,4 млн до 5 млн руб. она составляет 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Россияне платят налог по более высокой ставке не со всей суммы зарплаты, а с ее превышения над минимальным уровнем. В федеральный бюджет поступает часть налога, превышающая ставку 13%.
24 сентября Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В документе предлагается повысить ставку стандартного НДС до 22%. Для социально значимых товаров она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.