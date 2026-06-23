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Лавров заявил о готовности РФ возобновить переговоры по Украине в любой момент

Ведомости

Российская сторона готова продолжить переговоры по украинскому урегулированию в любой момент с той точки, где они остановились. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии ведомства.

«Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились», – сказал министр.

Он также подчеркнул, что Москва достигнет целей спецоперации, несмотря на «все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов». По его словам, необходимо закрепить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Лавров в ходе выступления отметил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на переговорах, выдвигая «абсолютно нереалистичные и даже хамские условия» не только Москве, но и своим европейским кураторам. Дипломат назвал «полной мешаниной» постоянные заявления Киева о том, что «Россия должна сесть за стол переговоров, мы хотим, но она не хочет, но мы сядем, когда мы захотим».

19 июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Евросоюза (ЕС) не пытаются просить Россию о переговорах по конфликту на Украине, так как боятся проиграть Москве. «Известно, что тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции», – говорил польский политик.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контактов с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов. При этом он раскритиковал подход части европейских политиков к отношениям с Москвой. По его словам, в ЕС считают, что «с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России».

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