Лавров заявил о готовности РФ возобновить переговоры по Украине в любой момент

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контактов с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов. При этом он раскритиковал подход части европейских политиков к отношениям с Москвой. По его словам, в ЕС считают, что «с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России».