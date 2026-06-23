Лавров заявил о хамских условиях Зеленского и Москве, и Европе

«Он прямо заявил на днях: «Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы». Комментарии излишни, фюрер – он и есть фюрер, его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности. Но, вот видите, оказался этот образ заразным», – сказал Лавров.