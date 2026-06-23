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Главная / Политика /

Лавров заявил о хамских условиях Зеленского и Москве, и Европе

Украинского лидера назначили на роль фюрера, подчеркнул он
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на переговорах, выдвигая «абсолютно нереалистичные и даже хамские условия» не только Москве, но и своим европейским кураторам. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Он прямо заявил на днях: «Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы». Комментарии излишни, фюрер – он и есть фюрер, его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности. Но, вот видите, оказался этот образ заразным», – сказал Лавров.

Министр также назвал «полной мешаниной» постоянные заявления Киева о том, что «Россия должна сесть за стол переговоров, мы хотим, но она не хочет, но мы сядем, когда мы захотим».

16 июня Лавров заявлял, что вместо нормальной дипломатии Зеленский играет на публику «и еще на фортепиано». По мнению министра, украинский лидер не посылает кому-либо внятных сигналов, он только занимается мегафонной дипломатией. 8 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя открытое письмо политика президенту РФ Владимиру Путину, говорил, что Зеленскому не стоило с помощью мегафонной дипломатии поднимать вопрос о переговорах с российской стороной.

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