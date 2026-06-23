Володин вручил госнаграды депутатам

Почетной грамоты президента удостоены депутаты «Единой России» – первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, член комитета по госстроительству Отари Аршба, председатель комитета по делам национальностей Владимир Иванов, первый замруководителя фракции Вячеслав Макаров, председатель комитета по физкультуре и спорту Олег Матыцин, первый зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина, а также член комитета по аграрным вопросам Дмитрий Лоцманов. От «Новых людей» награду получил председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.