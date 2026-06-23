Володин вручил госнаграды депутатам
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин вручил государственные награды и поощрения президента РФ группе парламентариев. Церемония прошла в закрытом режиме в ходе рассмотрения повестки палаты 23 июня, передает корреспондент «Ведомостей».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Андрей Кузнецов и депутат «Единой России», зампред комитета по энергетике Наталья Назарова.
Почетной грамоты президента удостоены депутаты «Единой России» – первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, член комитета по госстроительству Отари Аршба, председатель комитета по делам национальностей Владимир Иванов, первый замруководителя фракции Вячеслав Макаров, председатель комитета по физкультуре и спорту Олег Матыцин, первый зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина, а также член комитета по аграрным вопросам Дмитрий Лоцманов. От «Новых людей» награду получил председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
Благодарность президента объявлена единороссам – зампреду Госдумы Алексею Гордееву, замруководителя фракции Андрею Исаеву, председателю Счетной комиссии Раисе Кармазиной и зампреду комитета по науке Екатерине Харченко; вице-спикеру и первому замруководителя фракции «Новые люди» Владиславу Даванкову; председателю комитета по финансовому рынку, депутату «Справедливой России – За правду» Анатолию Аксакову; замруководителя фракции ЛДПР, председателю комитета по региональной политике Алексею Диденко; а также председателю комитета по делам СНГ, депутату КПРФ Леониду Калашникову.
23 июня лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал встречу руководителей думских фракций с Путиным в рамках завершения весенней сессии Госдумы и подведения итогов работы восьмого созыва российского парламента.
13 января Госдума открыла последнюю весеннюю сессию уходящего VIII созыва. На первом пленарном заседании Володин обратил внимание депутатов на 1078 инициатив в законодательном портфеле. 14 января Володин предложил депутатам обсуждать «острые темы» в закрытом режиме, прежде чем выносить их на публичное обсуждение.