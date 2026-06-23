Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,966-0,21%CHKZ14 750-3,28%RGSS0,174-3,86%IMOEX2 335,68+0,75%RTSI986,05-0,4%RGBI115,85-0,06%RGBITR768,85-0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков подчеркнул решимость России в достижении целей спецоперации

Ведомости

Россия видит общий тренд на эскалацию в ситуации вокруг Украины со стороны западных стран, но у Москвы нет никаких сомнений в решимости обеспечить достижение целей спецоперации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Никаких сомнений в нашей решимости обеспечить достижение целей <...> и защитить все, что требуется, средствами, имеющимися в наших распоряжениях, не должно быть. Мы не устаем это повторять. Мы будем это делать дальше», – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что российская сторона надеется на серьезное отношение к позиции Москвы со стороны тех, кто не прекращает «испытывать нас на точность».

21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а нацелена на победу и достижение собственных целей. По его словам, западным странам для объективной оценки обстановки необходимо анализировать ситуацию на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед. Ушаков также заявил, что позиция Москвы неизменна и основана на прежних принципах.

19 июня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что европейские государства оказались вовлечены в украинский конфликт, рассчитывая извлечь из этого выгоду за счет России. Он также связал вступление ряда государств в НАТО с желанием получить политические и экономические преимущества.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её