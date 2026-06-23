Рябков подчеркнул решимость России в достижении целей спецоперации
Россия видит общий тренд на эскалацию в ситуации вокруг Украины со стороны западных стран, но у Москвы нет никаких сомнений в решимости обеспечить достижение целей спецоперации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
«Никаких сомнений в нашей решимости обеспечить достижение целей <...> и защитить все, что требуется, средствами, имеющимися в наших распоряжениях, не должно быть. Мы не устаем это повторять. Мы будем это делать дальше», – сказал замминистра.
Он подчеркнул, что российская сторона надеется на серьезное отношение к позиции Москвы со стороны тех, кто не прекращает «испытывать нас на точность».
21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а нацелена на победу и достижение собственных целей. По его словам, западным странам для объективной оценки обстановки необходимо анализировать ситуацию на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед. Ушаков также заявил, что позиция Москвы неизменна и основана на прежних принципах.
19 июня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил, что европейские государства оказались вовлечены в украинский конфликт, рассчитывая извлечь из этого выгоду за счет России. Он также связал вступление ряда государств в НАТО с желанием получить политические и экономические преимущества.