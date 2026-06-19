Володин заявил, что страны ЕС рассчитывали получить выгоду за счет поражения РФ
Ряд европейских государств оказался вовлечен в украинский конфликт, рассчитывая извлечь из этого выгоду за счет России. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, в конфликт оказались вовлечены многие страны, включая государства Европы. Он также связал вступление ряда государств в НАТО с желанием получить политические и экономические преимущества.
Володин подчеркнул необходимость защиты интересов российских граждан и выразил уверенность в дальнейшем развитии страны. По его словам, попытки остановить развитие России не приведут к результату.
18 июня Володин написал в своем Telegram-канале, что представители Запада поставляют военное вооружение Киеву, чтобы «сохраниться во власти, решить накопившиеся проблемы за счет России». Украинцев при этом сделали расходным материалом, «которого становится все меньше и меньше». Володин подчеркнул, что лишь достижение целей спецоперации способно «остановить зло, которое возродилось на Украине при поддержке бывшего президента США [Джо] Байдена и руководителей европейских государств – Франции, Германии, Англии».
Издание Politico также сообщило, что контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не касались «сути дела», но демонстрировали, что у ЕС есть «особые интересы, которые необходимо отстаивать». По словам источника газеты, член кабинета председателя Евросовета Антониу Кошты обратился к Кремлю с предложением наладить канал связи. Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по вопросам возможного взаимодействия с Россией и темам, которые будут обсуждаться, когда наступит подходящий момент», добавил он.
19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» написал, что Европа хочет «заморозить» конфликт без выяснения его первопричин и сразу же ввести на Украину армию британо-французской «коалиции желающих».