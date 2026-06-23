Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над регионами России

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в России будет улучшаться ситуация с противодействием ударам беспилотников, этому уделяется внимание со стороны президента, Минобороны, губернаторов и промышленных предприятий. «Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей», – сказал он.