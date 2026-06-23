Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 31 украинский беспилотник в период с 14:00 до 20:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Черного моря». Кроме того, военные уничтожили воздушные цели в Абхазии.
23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в России будет улучшаться ситуация с противодействием ударам беспилотников, этому уделяется внимание со стороны президента, Минобороны, губернаторов и промышленных предприятий. «Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей», – сказал он.
Ночью системы ПВО сбили 143 беспилотника ВСУ над девятью регионами России и двумя морями. Дроны были нейтрализованы в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Черного морей.