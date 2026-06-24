Пентагон впервые наблюдал за демонстрацией лазерного и микроволнового оружия

23 июня президент США Дональд Трамп заявил прессе, что автоконцерны в США приступят к производству оружия. В частности, по его словам, General Motors заинтересована в производстве оружия и планирует перевести несколько заводов на новые технологии. 18 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине.