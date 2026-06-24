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Главная / Политика /

Захарова: статью Лаврова не опубликовали в Politico из-за правды

Ведомости

Издание Politico отказало МИД РФ в публикации статьи главы ведомства Сергея Лаврова, поскольку там написана «правда, которая дезавуирует их неправду». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире Sputnik.

«[Politico] взяли на сутки статью, прочитали ее, поняли, какой эффект она возымеет, насколько там написана правда, которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования. И не напечатали», – сказала она (цитата по ТАСС).

Вместо Politico статья Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность» была опубликована в российском журнале «Международная жизнь» 19 июня. В ней министр повторил позицию России по украинскому конфликту, вновь заявил о готовности Москвы к переговорам и пр. Кроме того, он предупредил, что война между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Захарова назвала решение Politico вопиющим актом цензуры и даже усмотрела в отказе пример «оруэлловских диктаторских практик».

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