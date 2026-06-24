Захарова: статью Лаврова не опубликовали в Politico из-за правды

Вместо Politico статья Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность» была опубликована в российском журнале «Международная жизнь» 19 июня. В ней министр повторил позицию России по украинскому конфликту, вновь заявил о готовности Москвы к переговорам и пр. Кроме того, он предупредил, что война между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.