Хегсет: испытание системы ПРО «Золотой купол» прошло успешно

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что система ПРО «Золотой купол» представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности. Министр отметил, что проект предусматривает развертывание ударных средств для перехвата ракет космического базирования к 2028 г. По его словам, это может существенно повысить риски милитаризации космоса и его превращения в потенциально конфликтную зону.