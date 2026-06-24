Хегсет: испытание системы ПРО «Золотой купол» прошло успешно
Первое испытание разрабатываемой в США системы противоракетной обороны «Золотой купол» завершилось успешно. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
По его словам, система динамической автономной обороны в ходе испытания успешно выполнила все основные задачи, включая обнаружение целей, наведение и их поражение множества приближающихся объектов.
В сентябре 2025 г. Bloomberg писал, что генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы ПРО «Золотой купол». Пентагон не раскрыл детали проекта. Бюджетное управление конгресса оценило расходы только на сеть космических перехватчиков в $542 млрд в течение 20 лет, президент США Дональд Трамп говорил о тратах в размере $175 млрд.
В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что система ПРО «Золотой купол» представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности. Министр отметил, что проект предусматривает развертывание ударных средств для перехвата ракет космического базирования к 2028 г. По его словам, это может существенно повысить риски милитаризации космоса и его превращения в потенциально конфликтную зону.