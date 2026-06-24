Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN478,3-3,57%CNY Бирж.10,978+0,34%IMOEX2 286,72-2,11%RTSI965,38-2,11%RGBI115,87+0,01%RGBITR769,19+0,04%
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили два летевших на Москву украинских беспилотника

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона ВСУ на подлете к Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА. Публикация появилась в канале мэра в 11:50. Ночью он также сообщал о сбитом украинском дроне, летевшем в направлении Москвы.

В ночь на 24 июня российские военные нейтрализовали 323 дрона ВСУ над 20 регионами России и двумя морями. Атаки были отражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Из-за атак Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское»), Краснодара («Пашковский»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Оренбурга, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Геленджика, Орска, Сочи, столичной авиагавани «Внуково».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её