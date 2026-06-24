Силы ПВО сбили два летевших на Москву украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона ВСУ на подлете к Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА. Публикация появилась в канале мэра в 11:50. Ночью он также сообщал о сбитом украинском дроне, летевшем в направлении Москвы.
В ночь на 24 июня российские военные нейтрализовали 323 дрона ВСУ над 20 регионами России и двумя морями. Атаки были отражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
Из-за атак Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское»), Краснодара («Пашковский»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Оренбурга, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Геленджика, Орска, Сочи, столичной авиагавани «Внуково».