Песков: смена власти в Южной Осетии не связана с присоединением к России

23 июня глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента РФ Владимира Путина стать его советником. Его задачи будут заключаться в содействии «реализации подписанного Договора [об углублении союзнического взаимодействия] и улучшению взаимодействия [России] с республикой Южная Осетия». Договор был подписан президентами России и Южной Осетии 9 мая. 27 мая куратором реализации документа в должности госсоветника президента Южной Осетии был назначен бывший директор Курчатовского института и замминистра науки Марат Камболов, 16 июня занявший должность премьера республики. Сейчас он будет временно исполнять обязанности президента Южной Осетии.