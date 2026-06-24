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Песков: смена власти в Южной Осетии не связана с присоединением к России

Ведомости

Смена руководства Южной Осетии не связана с процессом возможного присоединения Южной Осетии к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей».

«Нет, нельзя», – ответил Песков на вопрос о том, можно ли связать смену власти в стране с утверждением о ее возможном слиянии с РФ.

23 июня глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента РФ Владимира Путина стать его советником. Его задачи будут заключаться в содействии «реализации подписанного Договора [об углублении союзнического взаимодействия] и улучшению взаимодействия [России] с республикой Южная Осетия». Договор был подписан президентами России и Южной Осетии 9 мая. 27 мая куратором реализации документа в должности госсоветника президента Южной Осетии был назначен бывший директор Курчатовского института и замминистра науки Марат Камболов, 16 июня занявший должность премьера республики. Сейчас он будет временно исполнять обязанности президента Южной Осетии.

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