Володин раскритиковал Слуцкого за предвыборный съезд в день пленарного заседания

По словам второго собеседника, Володин пошутил, что «Единая Россия» проводит съезд в выходные, поэтому у нее большинство в Думе, а ЛДПР прогуливают рабочий день, поэтому за них не голосуют, – имея в виду, что избиратели видят, кто работает.