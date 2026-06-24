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Володин раскритиковал Слуцкого за предвыборный съезд в день пленарного заседания

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого за проведение предвыборного съезда в день пленарного заседания нижней палаты. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в Думе.

Эта тема возникла в закрытой для СМИ части пленарного заседания. Спикер заявил, что по сути депутаты фракции ЛДПР прогуляли пленарное заседание, пересказывает содержание разговора один из собеседников.

По словам второго собеседника, Володин пошутил, что «Единая Россия» проводит съезд в выходные, поэтому у нее большинство в Думе, а ЛДПР прогуливают рабочий день, поэтому за них не голосуют, – имея в виду, что избиратели видят, кто работает.

«Со Слуцким идут те, кто верят в Жириновского»

Политика / Демократия

23 июня состоялся 38-й предвыборный съезд ЛДПР. Общефедеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы возглавил Слуцкий. В федеральную часть списка вошли десять кандидатов. Всего партия выдвинула 435 кандидатов (в том числе 15 участников спецоперации), из них 224 пойдут по одномандатным округам.

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