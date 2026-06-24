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Главная / Политика /

Расходы на выборы в Госдуму могут достичь 27,4 млрд рублей

Ведомости

Общая сумма расходов на выборы в Госдуму в сентябре 2026 г. может составить 27,4 млрд руб. Об этом заявил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев на заседании.

По его словам, в федбюджете на 2026 г. предусмотрено 23,3 млрд руб. на подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму.

«Кроме того, из резервного Фонда правительства РФ выделены средства в размере 4,1 млрд руб. на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы», – сказал Булаев (цитата по «Коммерсанту».

Кремль: перенос выборов в Госдуму не рассматривается

Политика / Власть

Зампред ЦИК добавил, что Центризбирком уже получил все эти деньги.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о переносе выборов депутатов Госдумы не рассматривается.

В сентябре 2023 г. «Ведомости» писали со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2024–2026 гг., что ЦИК выделят почти 28 млрд руб. на 2026 г., когда состоятся парламентские выборы.

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