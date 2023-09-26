В год думских выборов ЦИК выделят 28 млрд рублей

Центризбиркому (ЦИК) выделят почти 28 млрд руб. на 2026 г. – год парламентских выборов в России. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024–2026 гг., с которой ознакомились «Ведомости». Согласно документу, бюджетные ассигнования ЦИК в 2024 г. составят 5,34 млрд руб., в 2025 г. – 5 млрд руб., а в 2026 г. – 27,9 млрд руб. Таким образом, объемы бюджетных средств по сравнению с законом «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.» от 5 декабря 2022 г. увеличены: в 2024 г. на 434 млн руб., в 2025 г. на 40 млн руб., в 2026 г. на 22,8 млрд руб.