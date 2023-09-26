В год думских выборов ЦИК выделят 28 млрд рублей

В год думских выборов ЦИК выделят 28 млрд рублейЭто самый большой объем ассигнований на проведение парламентской кампании
Центризбиркому (ЦИК) выделят почти 28 млрд руб. на 2026 г. – год парламентских выборов в России. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024–2026 гг., с которой ознакомились «Ведомости». Согласно документу, бюджетные ассигнования ЦИК в 2024 г. составят 5,34 млрд руб., в 2025 г. – 5 млрд руб., а в 2026 г. – 27,9 млрд руб. Таким образом, объемы бюджетных средств по сравнению с законом «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.» от 5 декабря 2022 г. увеличены: в 2024 г. на 434 млн руб., в 2025 г. на 40 млн руб., в 2026 г. на 22,8 млрд руб.
На изменение расходов повлияло увеличение бюджетных ассигнований на «реализацию функций ЦИК России в 2026 г. на 22,7 млрд руб.». В этом году будут выбирать депутатов IX созыва. Кроме того, увеличение ассигнований связано с выделением в 2024 г. 413 млн на модернизацию системы ГАС «Выборы», на обеспечение деятельности ЦИК – в 2024 г. на 271 млн руб., в 2025 г. на 199,8 млн руб., в 2026 г. на 201,9 млн руб.
Также рост расходов связан и с финансированием деятельности избиркомов в новых регионах (84,4 млн руб. в 2024 г., 87,5 млн руб. в 2025 г., 90,6 млн руб. в 2026 г.) и с обеспечением функционирования ГАС «Выборы» в этих четырех субъектах (в 2024 г. на 31,8 млн руб., в 2025 г. на 33,0 млн руб., в 2026 г. на 34,4 млн руб.).
Уменьшение же бюджетных ассигнований предусмотрено на обеспечение деятельности ЦИК в связи с уточнением плана закупок товаров и услуг: в 2024 г. на 238,1 млн руб., в 2025 и 2026 гг. на 199,2 млн руб. ежегодно. А также с тем, что средства на автотранспортное обслуживание должностных лиц ЦИК передано управлению делами президента в 2024 г. (экономится 108 млн руб.). Кроме того, уменьшение расходов ЦИК произошло в связи с тем, что не будет индексации зарплаты: в 2024 г. на 20 млн руб., в 2025 г. на 81 млн руб., в 2026 г. на 84 млн руб.
В выделяемой на 2026 г. сумме бюджетных ассигнований заложены средства на проведение выборов депутатов Госдумы, подтвердил «Ведомостям» зампред ЦИК Николай Булаев. Но какая именно сумма из этих средств пойдет на кампанию, он не сказал.
Что достанется парламенту
Совету Федерации, в свою очередь, из бюджета выделят в 2024 и 2025 гг. по 7,8 млрд руб., в 2026 г. – 8,1 млрд руб. А Госдуме на 2024 и 2025 гг. предусмотрено по 15 млрд руб., а на 2026 г. – 16,5 млрд руб. Причем у Госдумы бюджетные ассигнования будут увеличены по сравнению с теми, что были запланированы законом о бюджете прошлого года: в 2024 г. на 546 млн руб., в 2025 г. на 138,8 млн руб., в 2026 г. на 1 млрд руб.
В 2021 г. на подготовку выборов депутатов Госдумы выделяли 21,4 млрд руб. По итогам выборов ЦИК отчитался, что на организацию выборов в Госдуму ушло 18,66 млрд руб. Основная часть средств была распределена между избирательными комиссиями.
На 2023 г. бюджетные ассигнования у ЦИК предусмотрены были в размере 37,8 млрд руб., из них 33 млрд руб. должны пойти на подготовку и проведение выборов президента в 2024 г., говорил в декабре 2021 г. Булаев.
Прежде всего средства идут на оплату работы членов избиркомов всех уровней – от участковых комиссий до ЦИК, говорит депутат Госдумы, бывший зампред ЦИК Леонид Ивлев. Всего в России более 95 000 комиссий, а с учетом новых регионов уже, вероятно, около 100 000, говорит он: «В системе избиркомов работает не меньше 1 млн человек. То есть, по сути, ЦИК – это такой огромный холдинг, отделения которого есть в каждом муниципалитете».
Кроме того, большая часть средств идет на закупку оргтехники, на систему ГАС «Выборы» и поддержание ее работы в регионах, отмечает он: «Также средства расходуются на видеонаблюдение с трансляцией в интернет, на изготовление бюллетеней и их доставку, на информационно-разъяснительную работу».