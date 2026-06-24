КПРФ заменила Прусакову Клюшниковой в списке кандидатов в Госдуму

22 июня источники, близкие к КПРФ, сообщили «Ведомостям», что КПРФ выдвинула Прусакову кандидатом на выборы в Госдуму от Алтайского края, Республики Алтай, Республики Тыва и Сахалинской области. Рубцовский одномандатный округ, от которого Прусакова избиралась в нынешний созыв, упразднили при перенарезке ЦИК в 2025 г.