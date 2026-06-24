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КПРФ заменила Прусакову Клюшниковой в списке кандидатов в Госдуму

Ведомости

Президиум ЦК КПРФ пересмотрел ранее принятое решение о выдвижении кандидатов по Славгородскому одномандатному округу на выборах в Государственную думу. Об этом заявила депутат Госдумы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

В партии пояснили, что корректировка связана с организационными задачами, возложенными на Прусакову. В результате изменений по Славгородскому одномандатному округу в Государственную думу выдвинута Людмила Клюшникова. Она является депутатом Алтайского краевого законодательного собрания и занимает должность первого секретаря Новоалтайского горкома КПРФ.

22 июня источники, близкие к КПРФ, сообщили «Ведомостям», что КПРФ выдвинула Прусакову кандидатом на выборы в Госдуму от Алтайского края, Республики Алтай, Республики Тыва и Сахалинской области. Рубцовский одномандатный округ, от которого Прусакова избиралась в нынешний созыв, упразднили при перенарезке ЦИК в 2025 г.

«Ведомости» также писали, что Прусакова также планирует баллотироваться по Славгородскому округу против вице-спикера заксобрания Дениса Голобородько. Добавление Сахалинской области в региональную группу увеличивает шансы на прохождение Прусаковой после претензий к алтайским коммунистам со стороны правоохранительных органов.

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