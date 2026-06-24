Bloomberg: объемы поставок удобрений через Ормузский пролив почти восстановлены

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сообщил Вашингтону, что «не взимает и не получает никаких других сборов за проезд по судам, проходящим через Ормузский пролив», невзирая на распространяемую ложную информацию. По словам американского лидера, если эти сведения ложны, «переговоры должны быть немедленно прекращены». Он также обратил внимание, что США не передавали Ирану денег и «не выделяли им средства из их бюджета».