Bloomberg: объемы поставок удобрений через Ормузский пролив почти восстановлены
Экспорт удобрений через Ормузский пролив значительно вырос с прошлой недели после того, как Иран и США открыли акваторию, сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, как минимум 16 судов, груженных удобрениями для сельскохозяйственных культур, смогли покинуть пролив с момента, когда США и Иран подписали временное мирное соглашение.
Как пишет Bloomberg, объемы поставок удобрений уже приближаются к результатам, которые наблюдались до вооруженного конфликта. Издание отметило, что всего из более чем 40 судов, которые находились в проливе с начала операции, минимум 18 уже покинули его. Большая часть судов направилась в Азию.
24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сообщил Вашингтону, что «не взимает и не получает никаких других сборов за проезд по судам, проходящим через Ормузский пролив», невзирая на распространяемую ложную информацию. По словам американского лидера, если эти сведения ложны, «переговоры должны быть немедленно прекращены». Он также обратил внимание, что США не передавали Ирану денег и «не выделяли им средства из их бюджета».
23 июня госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Иран не сможет получить право на взимание пошлин за проход судов через Ормузский пролив в рамках каких-либо будущих договоренностей с Вашингтоном. По словам Рубио, такая практика противоречит нормам действующего международного права.