Трамп заявил о его рекордно высоких за всю историю рейтингах

20 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что дружба с Трампом не помогла ее популярности, в ответ на его слова о том, что она якобы просила совместное фото на G7. 16 июня «Ведомости» сообщали, что рекордный госдолг США ($39,2 трлн в мае) и рост расходов на его обслуживание могут привести к ужесточению политик мировых центробанков из-за необходимости учитывать разницу ставок с США.