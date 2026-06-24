Трамп заявил о его рекордно высоких за всю историю рейтингах
Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг самых высоких показателей в жизни.
«Мои реальные рейтинги – самые высокие за всю историю. Спасибо!!!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом совместный опрос Reuters и Ipsos показал, что уровень одобрения работы Трампа упал до 34% – минимального показателя за весь его второй срок. Рейтинг опустился до апрельского минимума, когда также составлял 34%. Для сравнения: в начале второго срока этот показатель был на уровне 47%.
Согласно данным опроса, падение популярности связано с войной на Ближнем Востоке: только 23% респондентов считают, что США стали сильнее после конфликта, а 63% сомневаются, что подписанный Трампом меморандум с Тегераном приведет к прочному миру.
Лишь 24% опрошенных назвали войну оправданной. Рейтинг одобрения решений Трампа по экономическим вопросам опустился до 22% – почти до минимального уровня за время его президентства. Политику в сфере иммиграции поддерживают только 37%, что также является антирекордом.
24 июня «Ведомости» писали, что отказ журналиста Такера Карлсона от поддержки Республиканской партии может навредить Трампу, так как Карлсон стал поддерживающей фигурой для внутрипартийной оппозиции, недовольной внешнеполитическим курсом президента.
20 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что дружба с Трампом не помогла ее популярности, в ответ на его слова о том, что она якобы просила совместное фото на G7. 16 июня «Ведомости» сообщали, что рекордный госдолг США ($39,2 трлн в мае) и рост расходов на его обслуживание могут привести к ужесточению политик мировых центробанков из-за необходимости учитывать разницу ставок с США.