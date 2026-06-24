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Лавров назвал европейские войска на Украине новой Берлинской стеной

Ведомости

Россия не примет вариант с размещением европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Это приведет к возникновению новой Берлинской стены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – сказал Лавров, комментируя западные инициативы по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, главное в предложениях европейских стран – ввести войска «на то, что останется от Украины». Министр назвал стабилизационные силы «ядром тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности». Он подчеркнул, что Россия не примет продиктованные кем-то ультиматумы.

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Политика / Международные отношения

Лавров также заявил, что европейские страны стремятся добиться прекращения огня на Украине, чтобы сохранить действующую власть в Киеве и не допустить ухудшения положения украинской армии. По его словам, Европа хочет «заморозить» конфликт без выяснения его первопричин и сразу же ввести на Украину армию британо-французской «коалиции желающих».

Ранее, в апреле 2026 г., Лавров уже называл идею отправки на Украину «стабилизационных сил» невозможной без технологической помощи США. В феврале 2026 г. он заявлял, что американская администрация вряд ли станет оказывать поддержку европейским интернациональным силам. А в январе 2026 г. госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что европейские войска могут быть размещены на Украине в рамках гарантий безопасности.

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