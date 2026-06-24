Лавров назвал европейские войска на Украине новой Берлинской стеной

«То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – сказал Лавров, комментируя западные инициативы по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, главное в предложениях европейских стран – ввести войска «на то, что останется от Украины». Министр назвал стабилизационные силы «ядром тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности». Он подчеркнул, что Россия не примет продиктованные кем-то ультиматумы.